Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkı Belgelerle Ortaya Çıktı!

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora arasındaki aşk sonunda belgelendi. Uzun süredir magazin kulislerinde konuşulan ancak ikili tarafından doğrulanmayan ilişki, sete yapılan bir ziyaretle gün yüzüne çıktı. Aslıhan Malbora, Ulusoy’un başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisinin setine giderek sevgilisine destek verdi.

Görüntülerde dikkat çeken detay ise ikilinin samimi halleri oldu. Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Malbora’yı öptüğü anlar, sette bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Böylece ikilinin aşkı tüm kamuoyuna açık biçimde belgelenmiş oldu.

Bir Aşk Biterken Diğeri Başladı

Yaklaşık yedi yıl boyunca bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti, geçtiğimiz yıl ayrıldıklarını açıklamıştı. Magazin dünyası bu ilişki için evlilik haberini beklerken, gelen ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı.

Ayrılığın ardından Duygu Sarışın, ünlü fizikçi Prof. Dr. Mete Atatüre ile yeni bir aşka yelken açtı. Ulusoy’un da kalbini, Netflix dizisi Kübra'da birlikte rol aldığı Aslıhan Malbora çaldı. Dizi setinde başlayan yakınlaşma, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü.

Gözlerden Uzak Bir Aşk

İlişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, şimdiye dek birlikte görüntülenmemişti. Ancak son gelişmeyle birlikte aşkları artık gizli değil. Malbora’nın dizi setini ziyaret etmesi ve aralarındaki sıcak temas, çiftin aşkını tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Hayranları, bu sürpriz ilişkiye sosyal medyada büyük ilgi gösterdi. Pek çok kullanıcı, ikilinin hem ekran hem de gerçek hayattaki uyumunu takdir etti.