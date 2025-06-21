Çağatay Ulusoy Çifte Vatandaş Oldu

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir adımıyla gündeme geldi. Başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin sezon finalinin ardından, çifte vatandaşlık haberiyle hayranlarının karşısına çıktı. Ailesinin kökeni nedeniyle Bulgaristan vatandaşlığına başvuran ünlü oyuncu, işlemlerini tamamlayarak resmen çifte vatandaş oldu.

Bulgaristan’da İşlemlerini Tamamladı

İstanbul doğumlu olan Çağatay Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan kökenli. Sezon finali sonrası soluğu Bulgaristan’da alan ünlü isim, vatandaşlık işlemlerini kısa sürede tamamladı. Vatandaşlık belgelerini teslim alan Ulusoy’un, işlemler sırasında görevli memurla çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Çağatay Ulusoy, Bulgaristan vatandaşı olduktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Memurla birlikte çekildiği kare binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve beğeni topladı. Çifte vatandaşlık sahibi olan oyuncunun bu adımı, özellikle Avrupa'daki hayranlarından büyük destek gördü.