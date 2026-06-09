Buse Varol'dan Hayranlarını Korkutan Hastane Paylaşımı: "Görünmez Kaza!"

Ünlü şarkıcı Alişan'la yaptığı mutlu evlilik ve renkli aile hayatıyla magazin dünyasının en yakından takip ettiği isimlerin başında gelen güzel oyuncu Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Çocukları ve eşiyle geçirdiği keyifli anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü isim bu kez hastane odasından gelen üzücü bir haberle gündeme oturdu. Buse Varol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu. Ünlü oyuncu yaşadığı talihsiz olayı "Görünmez kaza" notuyla duyurdu.

İki Çocuklu Mutlu Yuva

Özel hayatındaki istikrarı ve örnek aile yaşantısıyla takdir toplayan Buse Varol uzun süredir ekranlardan uzak kalıp vaktinin büyük kısmını çocuklarına ayırıyordu. 6 Mayıs 2018 tarihinde ünlü şarkıcı Alişan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol evliliğinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Mutlu evliliklerini kısa sürede bebek müjdesiyle taçlandıran çift 13 Şubat 2019 tarihinde ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alarak anne ve baba olma sevincini yaşadı. Bu mutluluğu çok geçmeden ikiye katlayan ikili 2021 yılının Şubat ayında ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle ikinci kez büyük bir sevinç tattı.

Görünmez Kaza Notuyla Paylaştı

Sosyal medyada milyonlarca hayranı bulunan ve günlük yaşantısına dair samimi içerikler üreten Varol bu kez takipçilerini üzen bir kare yayınladı. Ailesi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımların yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Parmağı sargılı halini sosyal medya hesabından yayınlayan Varol paylaşımına "Görünmez kaza" notunu düştü.

Evin içinde yaşadığı ufak bir ev kazası sonucu parmağından yaralanan ve hemen tıbbi müdahalede bulunulan ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Paylaşımın ardından Varol'un mesaj kutusu endişelenen hayranlarının ve yakın dostlarının "Geçmiş olsun" dilekleriyle dolup taştı.