Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili!

Fatih Terim’in kızı, ünlü fenomen Buse Terim, 10 yıllık evliliğinin ardından kalbinin kapılarını yeniden açtı. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Volkan Bahçekapılı’dan tek celsede boşanan Terim, bir süredir sır gibi sakladığı yeni ilişkisini romantik bir tatille resmileştirdi.

Kapadokya’da "Biz" Pozu

Daha önce sevgilisinin yüzünü tam göstermeyen ve ismini gizli tutan Buse Terim, rotasını Kapadokya’ya çevirdi. Peribacalarının masalsı atmosferinde yeni aşkıyla objektif karşısına geçen Terim, bu kez kural bozdu:

İsim İfşası: Terim, ilk kez sevgilisinin sosyal medya hesabını fotoğrafa etiketledi.

"Batuson": Paylaşımdaki etiketle birlikte, gizemli sevgilisinin kullanıcı adının "batuson" olduğu ve adının Batu olduğu öğrenildi.

Kalpli Not: Ünlü fenomen, paylaşımına beyaz kalp emojisi eşliğinde sadece "Biz" notunu düştü.

Boşanma Sonrası Yeni Sayfa

2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile Nil ve Naz adında iki kız çocuğu bulunan Buse Terim, Mart 2024'te sessiz sedasız boşanmıştı. Boşanma sonrası kendini işine ve çocuklarına adayan Terim'in, 35. yaşında bulduğu bu yeni aşk sosyal medyada "Aşk yeniden" yorumlarıyla karşılandı.

Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Buse Terim'in aşk karesi kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Çok yakışmışlar", "Mutluluk senin de hakkın" diyerek destek mesajları yağdırdı. Sevgilisi Batu'nun ise şu an için profili gizli tutması ve gözlerden uzak kalmayı tercih etmesi dikkat çekti.