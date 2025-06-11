Burcu Özberk’ten Bali İsyanı: “Kiralar Türkler Yüzünden 2 Katına Çıktı!”

Burcu Özberk, Bali’deki kiralık villa fiyatlarının Türkler yüzünden iki katına çıktığını iddia etti ve sosyal medyada isyan etti.

Burcu Özberk’ten Bali İsyanı: “Kiralar Türkler Yüzünden 2 Katına Çıktı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2025 16:54

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Bali'deki yaşam maliyetlerinin artmasından şikâyet ederek sosyal medyada dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kiraların yükselmesinden Türklerin fırsatçılığını sorumlu tutan oyuncu, paylaşımıyla gündem oldu.

Kiraların Artışı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

'Afili Aşk', 'Güneşin Kızları' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi dizilerle tanınan Özberk, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Bali’deki kiralık villa fiyatlarının 3-4 yıl öncesine göre ciddi oranda arttığını belirtti.
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli Bali videoları görüyorum. ‘Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız’ diyorlar. Oysa ben 3-4 yıl önce en lüks villaları 25 bin TL'ye kiralamıştım. Şimdi Türkler, milleti kazıklamak için fiyatları 2 katına çıkardı. Biri de akrabam.”

“70 Bin TL Bedava mı?”

Paylaşımına devam eden Burcu Özberk, Bali’ye taşınma hayali kuranları da uyardı:

“Sanki 70 bin TL bedava. Değişik değişik insanların algılarıyla oynanan videolar türedi. Tatil için harika ama ‘Her şeyi bırakıp Bali’ye taşındım’ ne demek yani? Orada Palm yağı nedeniyle hasta olan insan çok. Bunlar gösterilmiyor.”

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Burcu Özberk'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Birçok takipçisi oyuncuya destek verirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu. Özberk’in “Biri de akrabam” sözleri ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

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