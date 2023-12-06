Burcu Kara'dan 'Arka Sokaklar' itirafı

"Kanal D ekranlarında tam 18 yıldır devam eden fenomen dizi 'Arka Sokaklar'a katılan Burcu Kara, narkotik polisi komiser 'Seval' karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacağını duyurdu. Oyuncu, uzun yıllardır devam eden ve kök salmış bir projeye katıldığını belirterek, ekibin büyük bir kısmının zaten arkadaşı olduğunu söyledi.

Çekimler sırasında eğlenceli anlar yaşadığını ifade eden Kara, karakterinin kendisiyle tamamen zıt olduğunu ve Rıza Baba'nın ekibine katıldığını açıkladı. Aksiyon dolu sahnelerle dolu olan dizi setinde, Seval karakterinin oldukça gergin ve olaylara düşkün biri olduğunu dile getiren oyuncu, kendi sakin doğasının aksine karakterini çılgın bir şekilde canlandırdığını belirtti. Burcu Kara, yeni karakteriyle ilgili olarak 'Başlayınca 'Çok doğru karar vermişim' dedim' şeklinde konuştu.



"KARİYER İÇİN ÇOCUKLARI İHMAL ETSEM MUTSUZ OLURDUM"

İş hayatını ve aile yaşantısını denge tutarak ilerlediğini, çocuklarını ihmal ederek kariyerine devam etmesi halinde yıpranıp mutsuz olacağını anlatan Burcu Kara, "Bebek daha bir yaşına girdi bu hafta. Büyük oğlum birinci sınıfa gidiyor. Bir yandan onun ödevleri ve dersleri... Hiçbir şey yapmak istemiyor, okumak istemiyor; ‘Ödevim yok’ diyor, çantayı açıyoruz ödev çıkıyor, bazen ödevleri okulda unutuyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz. Çocuklar için de çok elverişli 'Arka Sokaklar' seti, evime çok yakın. Çalışma koşulları hayatımı çok zedelemeyeceği için kabul ettim zaten. Kendimi iyi hissettim düşününce çocuklar ve o hayatı yıpratarak zorlayarak ihmal ederek bir şey yapmak beni üzerdi. Tek bir çeşit mutlulukla hayat dengede gitmiyor. Aile, ev, çocuklar, huzur bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler, biri olmazsa olmuyor. Onun için huzuru bozacak şeyler istemiyorum" ifadelerini kullandı.