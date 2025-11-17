Burcu Biricik Kural Bozdu: Kızı Luna'nın Yeni Karelerini İlk Kez Paylaştı

Doğum yaptığı günden beri bebeğinin yüzünü gizleyen ünlü oyuncu Burcu Biricik, kızı Luna’nın yeni karelerini Instagram hesabından paylaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, kural bozarak anne-kız pozlarını gözler önüne serdi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Artık Anne

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran "Camdaki Kız" dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti. Mutlu bir evlilikleri olan çift, temmuz ayında ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Luna'lı Eğlenceli Haller Beğeni Topladı

Burcu Biricik, gözlerden uzak yetiştirmeyi tercih ettiği minik kızı Luna ile eğlenceli hallerini takipçileriyle paylaştı. Anne-kız pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.