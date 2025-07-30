Burcu Biricik, Eşi ve Kızı Luna ile Marmaris Tatilinde

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte Marmaris’te ailece tatil yapıyor. Ege’nin eşsiz doğasında objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, hem anneliğin tadını çıkardı hem de kızını denizle tanıştırdı.

Ailece Bozburun’da Görüntülendiler

2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine giren Burcu Biricik, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk bebeği Luna’yı kucağına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran çift, Bozburun’daki sakin bir plajda kızıyla birlikte objektiflere yansıdı.

Minik Luna İlk Kez Denizle Buluştu

Görüntülere göre, Burcu Biricik, kızı Luna’yı ilk kez denizle tanıştırdı. Sıcak yaz gününde minik kızıyla oyunlar oynayan ve birlikte suya giren Biricik, hem anneliğin hem de yazın keyfini doyasıya yaşadı. Bebeğini sık sık öpen ve bir an olsun yanından ayrılmayan ünlü oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu.

Objektiflere Aile Saadeti Yansıdı

Anne-kızın plajdaki samimi anları, magazin kameralarına yansıdı. Doğallıklarıyla dikkat çeken Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti, tatilde hem dinleniyor hem de kızlarıyla birlikte unutulmaz anlar biriktiriyor.

Yeni Proje Öncesi Enerji Depoluyor

Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Burcu Biricik, yaz tatilinin ardından yeni projeler için hazırlıklarına başlayacak. Aileyle geçirilen bu huzurlu tatil, oyuncuya hem moral hem de enerji sağlıyor.