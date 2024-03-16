Burcu Biricik: "Doğum Türkiye'de olacak, yerli ve milli olacak."

TRT ekranlarında Beni Böyle Sev dizisiyle tanınmaya başlayan ve Camdaki Kız ile ünlenen Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin'le hayatını birleştirdi.

Uzun süredir birlikte olduğu Yetkin'le evlenen Biricik, anne olmak isteğini sık sık dile getiriyordu.

Sonunda dileği gerçekleşti...

Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu, hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıkladı.

Dünya Kadınlar Günü'nde katıldığı bir etkinlikte hamileliğini gösteren Biricik, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilere konuşan Burcu Biricik, hamilelik süreciyle ilgili olarak, "İsim üzerinde düşünüyoruz, doğum Türkiye'de gerçekleşecek, tamamen yerli ve milli olacak." şeklinde konuştu.

Kadınlar Günü'nde giydiği elbiseyle dikkat çeken Biricik, "Üniversiteli ve depremzedeler için düzenlenen bu anlamlı etkinlik çok güzeldi. Elbiseyi beğendilerse ne mutlu, teşekkür ederim." dedi.



