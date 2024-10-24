Burcu Biricik: “Bu sezon kızıma zaman ayırmak istiyorum”

Burcu Biricik kızıyla geçirdiği zamanı özetledi: "Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu.”

Burcu Biricik: “Bu sezon kızıma zaman ayırmak istiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2024 12:37

Türkiye’nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 19. edisyonuyla 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fuara katılan ünlü isimler arasında yer alan başarılı oyuncu Burcu Biricik, kardeşiyle birlikte etkinlikte objektiflere poz verdi.

Sanat fuarına katılım sağlayan Biricik, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bu sezon ekranlarda yer almayacağını açıkladı. "Bu sezonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, “Bence kıyasıya bir yarış ile başladı. Diziler harika gidiyor. Çok güzel diziler var. Ben çocuğum ile biraz vakit geçirmek istediğim için bu sezon yokum. Onunla vakit geçirmek bu hayattaki en güzel şey, çok huzurlu” sözleriyle yanıt verdi.

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