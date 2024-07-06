Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor: "Luna’yı beklerken"

Son olarak “Camdaki Kız” dizisinde izleyiciyle buluşan Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için sabırsızlıkla bekliyor.

Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 12:18

En son "Camdaki Kız" dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Biricik'in bu özel anını, yakın arkadaşı Aydan Taş sosyal medyada paylaştı.

Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Burcu Biricik, kızının adını 'Luna' koyacak. Ünlü oyuncunun bu heyecanı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Biricik, hamilelik sürecinde de pozitif enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı Aydan Taş'ın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Benzer Haberler
İş Bankası Banka Kartı veya Kredi Kartı Kullananlara Duyuru Var, 100.000 TL Kredi Sizi Bekliyor! İş Bankası Banka Kartı veya Kredi Kartı Kullananlara Duyuru Var, 100.000 TL Kredi Sizi Bekliyor!
EMEKLİYE SON HABER! Bu Ay İçinde Emekli Maaşlarınıza Ek Ödeme Olacak, 8000 TL Alacaksınız! EMEKLİYE SON HABER! Bu Ay İçinde Emekli Maaşlarınıza Ek Ödeme Olacak, 8000 TL Alacaksınız!
5 dakika önce hesaplara ödeme yattı! Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar 15000 TL aldı! 5 dakika önce hesaplara ödeme yattı! Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar 15000 TL aldı!
Emekli olanlar için duyuru var, SSK ve Bağkur emeklisi 11202 TL ödeme alıyor! Emekli olanlar için duyuru var, SSK ve Bağkur emeklisi 11202 TL ödeme alıyor!
İrem Derici'den kırmızı bikinili tatil pozları: İrem Derici'den kırmızı bikinili tatil pozları: "Buralar alev aldı"
Bengü'nün Van'daki konseri olaylı bitti: Sosyal medyada gündem oldu Bengü'nün Van'daki konseri olaylı bitti: Sosyal medyada gündem oldu
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme
  • 03-07-2024 12:21

Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili
  • 01-07-2024 16:46

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
  • 04-07-2024 12:26

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı
  • 01-07-2024 12:08

Meriç Aral, Bodrum Ortakent’te sezon yorgunluğunu attı

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı
  • 05-07-2024 10:05

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı