Burcu Biricik bebeğini kucağına almak için gün sayıyor: "Luna’yı beklerken"

En son "Camdaki Kız" dizisiyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 9 aylık hamile olan Biricik'in bu özel anını, yakın arkadaşı Aydan Taş sosyal medyada paylaştı.

Bir kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Burcu Biricik, kızının adını 'Luna' koyacak. Ünlü oyuncunun bu heyecanı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Biricik, hamilelik sürecinde de pozitif enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı Aydan Taş'ın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.