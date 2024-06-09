Burçin Terzioğlu Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor

Burçin Terzioğlu, geçtiğimiz gün Bodrum Yalıçiftlik'te bir beachte görüntülendi. Bodrum sezonunu bol bol yüzerek açan oyuncu, üç kez denize girip çıktı. 43 yaşındaki Terzioğlu, bikinisiyle düzgün fiziği ve fit haliyle dikkat çekti.

Burçin Terzioğlu Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-06-2024 09:53

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Terzioğlu, bu kez bikinili halleriyle gündeme oturdu.

Bodrum'da bir plajda objektiflere yansıyan Terzioğlu, denize girmeden önce güneş yağı sürerek hazırlık yaptı. Arkadaşıyla bir süre sohbet eden oyuncu, daha sonra şezlonga uzanarak güneşin keyfini çıkardı. Başındaki şapkasıyla yüzünü koruyan Terzioğlu, bir süre sonra denize girdi.

Suyun soğukluğu karşısında verdiği yüz ifadeleri objektiflere yansıyan oyuncu, denizde bir süre yüzdü. Bu esnada kulağına kaçan suyu çıkarmaya çalıştığı gözlemlenen Terzioğlu, yaklaşık altı saat boyunca plajda kaldı. Denizin ve güneşli havanın tadını doyasıya çıkaran oyuncu, günü sonlandırarak eşyalarını topladı ve plajdan ayrıldı.

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