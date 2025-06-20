Burçin Terzioğlu Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı!

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yaz sezonunu Bodrum Akyaka’da başlattı. Gözlerden uzak bir otelde tatiline başlayan güzel oyuncu, fit görüntüsüyle hayranlarının beğenisini topladı. Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan Burçin Terzioğlu, yeni projeleri için yapılan görüşmelere kısa bir mola verdi ve soluğu doğayla iç içe huzurlu bir tatilde aldı.

Doğayla İç İçe Huzurlu Anlar

Başarılı oyuncu, tatilinde hem dinleniyor hem de enerjisini topluyor. Burçin Terzioğlu, Bodrum’un eşsiz doğasında uzun yürüyüşler yapıyor. Ayrıca denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.