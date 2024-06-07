Burak Yörük'ün solo performansı gündem oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Taş Kağıt Makas'ın sezon finali yemeğinde oyuncu Burak Yörük'ün solo performansı dikkat çekti. Yörük, yemekte sahne alarak şarkı söyledi ancak sesi sosyal medyada espri dolu yorumlara neden oldu.

Yörük'ün performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, oyuncunun ses performansını mizahi bir dille eleştirerek eğlenceli paylaşımlar yaptı. Bazı takipçiler, "Oyunculuk kariyerine odaklanması daha iyi olur" yorumunda bulunurken, diğerleri "Yörük'ün cesaretine hayran kaldık" şeklinde esprili mesajlar paylaştı.



