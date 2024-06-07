Burak Yörük'ün solo performansı gündem oldu

Burak Yörük'ün 'Taş Kağıt Makas' sezon finali yemeğinde solo performansı gündem oldu.

Burak Yörük'ün solo performansı gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2024 10:48

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Taş Kağıt Makas'ın sezon finali yemeğinde oyuncu Burak Yörük'ün solo performansı dikkat çekti. Yörük, yemekte sahne alarak şarkı söyledi ancak sesi sosyal medyada espri dolu yorumlara neden oldu.

Yörük'ün performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, oyuncunun ses performansını mizahi bir dille eleştirerek eğlenceli paylaşımlar yaptı. Bazı takipçiler, "Oyunculuk kariyerine odaklanması daha iyi olur" yorumunda bulunurken, diğerleri "Yörük'ün cesaretine hayran kaldık" şeklinde esprili mesajlar paylaştı.

 

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