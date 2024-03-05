Burak Yörük, Fecir Emirkan karakteri ile dikkat çekti

Her çarşamba akşamı yayınlanan Kanal D’nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, hikayesi ile olduğu kadar karakterleri ile de dikkat çekiyor. Çok zengin bir müteahhidin sosyopat oğlu Fecir Emirkıran’a hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, “İlk bölümden sonra rolümle ilgili kötü yorumlar bekledim aslında ama herkes çok iyi yorumlar yaptı. Bu tip köşeli bir karakterle takdir toplayabilmek tabi ki çok gurur ve onur verici bir şey” dedi.

Burak Yörük, Fecir Emirkan karakteri ile dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2024 19:11

Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” dizisi, tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizide “Fecir” karakterine hayat veren Burak Yörük, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’a özel açıklamalar yaptı.

Fecir’i güç kompleksi olan bir çocuk olarak nitelendiren oyuncu, “Fecir, çok zengin bir müteahhittin oğlu ve bir veliaht. Ama büyük bir sosyopat. Babasıyla olan ilişkisi, annesinin olmayışı, biraz karanlık tarafları var. Bana sorarsanız güç kompleksi olan bir çocuk. Kendini kanıtlama ihtiyacı hissediyor özellikle babasına. Değişik biri” dedi.

“ASIL OYUNCULUK, KÖŞELİ KARAKTERE HAYAT VERMEK”

Fecir’den çok etkilendiğini de dile getiren Burak Yörük, “Bunca yıl gözlemlediğim, hiçbir zaman idealize etmediğim, beğenmediğim bir insanı canlandırmak nasıl bir his olacak diye merak ettim. Oyunculuk bu köşeli karakterleri oynamak gibi geliyor bana... Biz oyuncular için işin zevkli kısmı kendimizden en uzak ve en alakasız karakteri oynamak bence. O yüzden bu beni heyecanlandırdı.” şeklinde ifade etti.

Dizi yayına girdikten sonra sosyal medyadan da güzel yorumlar aldığını dile getiren Yörük, “Taş Kağıt Makas biliyorsunuz bir uyarlama ve senaryosunu bilenler tabi ki var. Ben başlarda kötü yorumlar bekledim aslında ama herkes çok iyi yorumlar yaptı. Ben zaten ‘Beni Kanal D’de çok farklı göreceksiniz.’ demiştim. Hakikaten şaşırmışlar, mutlu da olmuşlar. Bu tip köşeli bir karakterle takdir toplayabilmek tabi ki çok gurur ve onur verici bir şey” dedi.

Fecir’den sonra annesi ile yaşadığı bir anıyı da paylaşan sempatik oyuncu “Sabah uyandığınızda sesiniz biraz kalın olur ya, annemde bir sabah aramıştı. Tabi benim de sesim biraz kalın... Bana “Cebir mi oldun he kalın ses” dedi. Bende “Cebir değil Fecir annecim” dedim.

 

YENİ BÖLÜM, YENİ HEYECAN

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile 6 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut’un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizinin ikinci bölüm fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Dizide Hüseyin Avni Danyal’ın canlandırdığı Kadri Palaz karakterinin terzide mezura ile boyunun ölçüsünü aldığı kare sosyal medyada beğeni alırken; yorumlarda “Kadri Palaz boyunun ölçüsünü alacak mı?” söylemi akıllarda soru işareti bıraktı.

 

 

USTALARIN OYUNU…

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” ikinci bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

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