Burak Özçivit’ten Kalpli Paylaşım! Fahriye Evcen’e Aşk Dolu Mesaj

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen’le olan aşk dolu karesini kalp emojisiyle paylaştı. Sosyal medya bu paylaşımla coştu!

Burak Özçivit’ten Kalpli Paylaşım! Fahriye Evcen’e Aşk Dolu Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2025 19:09

Burak Özçivit, sosyal medyada yaptığı romantik paylaşımla hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Fahriye Evcen ile mutlu evliliğini gözler önüne seren ünlü oyuncu, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte paylaştığı kareyle gündem oldu. Ünlü çiftin aşk dolu pozu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Evliliklerinde Aşk İlk Günkü Gibi

Uzun yıllardır birlikte olan ve iki çocuk sahibi olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor. Her paylaşımı olay olan Özçivit, bu kez duygusal bir anı ölümsüzleştirdi. Eşiyle yan yana olduğu kareyi kalp emojisiyle paylaşarak aşkını adeta haykırdı.

Instagram'da Aşk Rüzgarı Esti

25,5 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en çok takip edilen oyuncularından biri olan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımıyla adeta “aşka geldim” dedi. Fahriye Evcen’in zarafeti ve Özçivit’in sevgi dolu bakışları, kareyi gören hayranların beğenisini kazandı.

Yorumlarda “Aşkın tanımı sizsiniz”, “İşte gerçek sevgi”, “Yıllar geçse de gözlerinizdeki ışık sönmüyor” gibi ifadeler yer aldı. Romantik paylaşım, kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen’e Hayranlık Büyüyor

Güzelliği ve tarzıyla her zaman konuşulan Fahriye Evcen, bu karede de doğal haliyle dikkat çekti. Sosyal medyada sık sık eşiyle uyumlu halleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha ne kadar uyumlu olduklarını kanıtladı.

Aşklarını gözlerden uzak ama sağlam temellerle sürdüren ikili, bu paylaşımla evliliklerindeki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Özçivit'in kalpli paylaşımı, özellikle hayranları tarafından "evlilik özlemi çektiren çift" yorumu ile gündeme geldi.

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