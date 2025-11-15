Burak Özçivit'in Kariyerinde Bir İlk: Sürpriz Projenin Detayları Ortaya Çıktı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in sürpriz projesinin detayları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Çağrı Şensoy ile görüntülenen Özçivit, provadan çıktıklarını açıklamıştı. Başarılı oyuncunun uzun süredir hazırladığı proje, tek kişilik bir tiyatro oyunu oldu. Bu yapım, Burak Özçivit’in kariyerinde bir ilk olacak.

Oyunun Adı: "İstanbul’un En Güzel Kızı"

Burak Özçivit’in büyük emek ve heyecanla hazırladığı oyunun adı, "İstanbul’un En Güzel Kızı" olarak öğrenildi. Projenin yönetmen koltuğunda Çağrı Şensoy oturuyor. Oyunun metnini ise usta isim Levent Tülek kaleme aldı.

Özçivit Araba Tamircisi Oki'ye Hayat Verecek

Uzun süredir proje üzerinde çalışan Burak Özçivit, oyunda Oki karakterine hayat verecek. Oki, hikayede bir araba tamircisi olarak izleyicinin karşısına çıkacak.