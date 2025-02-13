Burak Özçivit'in fotoğraf çektirmek için "1 milyon dolar" aldığı iddiasına yanıt geldi!

Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Katar'da bir etkinlik sırasında hayranıyla çektirdiği fotoğraf nedeniyle ilginç bir iddiayla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan söylentiye göre, Özçivit ile fotoğraf çektirmek için bir hayranının tam 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödediği öne sürüldü.

Bu iddia, Özçivit’in 2 Şubat’ta bir kadın hayranıyla çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla daha da konuşulur hale geldi. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu anlaşıldı. Daudova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. "Sahte bir bilgidir" ifadelerini kullanan model, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için herhangi bir ücret ödediğine dair söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

Burak Özçivit ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti. İddianın yalanlanmasıyla sosyal medyadaki tartışmalar sona ererken, hayranları bu durumu şaşkınlıkla izledi.