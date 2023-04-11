Burak Özçivit'in 5 milyon TL'lik tekne keyfi

Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak saran Burak Özçivit’in 13 metrelik tekne aldığı öğrenildi. Setlerden kalan zamanlarında Bodrum Gümüşlük’e giden oyuncu, yeni aldığı teknesiyle balık tutmaya çıkıyor. Dalgıçlık eğitimi de almaya başlayan Özçivit’in yeni teknesine 5 milyon TL ödediği konuşuluyor.





50 MİLYON TL'YE BAŞKA TEKNE!

Fahriye Evcen’le evli olan ve geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Kerem’i kucağına alan oyuncunun, ailesi için bir tekne daha almak üzere olduğu konuşuluyor. Gümüşlük’te villası olan Özçivit’in ailesiyle Mavi Tur yapmak istediği için 24 metrelik başka bir tekneye de yaklaşık 50 milyon TL ödeyeceği idda ediliyor.