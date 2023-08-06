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Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın havuz keyfi

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Burak Özçivit, oğlu Karan'la havuz keyfini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Burak Özçivit ve oğlu Karan'ın havuz keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan ile birlikte keyif dolu bir havuz günü geçirirken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Özçivit, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda, oğlu Karan ile havuz kenarında keyif yaparken görülüyor.

 

Babalık ve aile bağlarına verdiği önemle tanınan oyuncu, paylaşımlarına "Baba-oğul anları" notunu düşerek eşlik etti. Fotoğraflarda Burak Özçivit ve Karan'ın mutlulukları gözlerinden okunuyor.


Özellikle "Maşallah size" ve "Heyt be aslanlar" gibi sevgi dolu yorumlar, takipçilerinin paylaşımlara gösterdiği olumlu tepkileri yansıtıyor.

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