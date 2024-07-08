Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bodrum'da yaz sezonunu açarak yeni evlerine taşınma telaşının yorgunluğunu atıyor. Gündoğan'da bir otelin plajında görüntülenen çift, romantik anlarıyla dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde plaja gelen Özçivit ve Evcen, baş başa kahvaltı yaptıktan sonra sahile indi. Şezlonglarına eşyalarını bırakır bırakmaz denize giren çift, el ele yüzerek adeta aşk tazeledi. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e sürekli bir şeyler anlattı ve Evcen de eşine kahkahalarla karşılık verdi.

Fahriye Evcen, mor mayosu ve fit haliyle göz kamaştırdı. Çift, denizde ve plajda geçirdikleri keyifli anlarla hem yorgunluk attı hem de romantizmin tadını çıkardı.