Burak Özçivit, Kevin Spacey ile bir araya geldi! Ortalık karıştı! "Sonradan öğrendim"

Burak Özçivit’in taciz iddiaları nedeniyle Hollywood’un dışladığı Kevin Spacey ile bir araya gelmesi tepki topladı. Ünlü oyuncuya en sert tepkilerden birisini de Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı açıklamada "Utanıyorum sizden ve sizinle aynı işi yapmaktan" dedi.



İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı:



BURAK ÖZÇİVİT'TEN AÇIKLAMA!



Gelen tepkiler üzerine Burak Özçivit de bir açıklama yaptı. “Sonradan öğrendim, gerekeni hemen yaptım” diyen oyuncu, Kevin Spacey ile fotoğraflarını Instagram'dan kaldırdı.





