Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte keyifli bir tekne tatiline çıktı. Özçivit Ailesi, geçtiğimiz günlerde Bodrum Kisebükü'nde demirlemiş oldukları lüks bir tekneyle görüntülendi.

Kalabalık bir grupla tatil yapan oyuncu çift, sahil güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Ekipler, ailenin kullandığı lüks tekneyi inceleyerek gerekli kontrolleri yaptı. Evrakların eksiksiz olduğunu tespit eden güvenlik görevlileri, herhangi bir işlem yapmadan aileyi serbest bıraktı.

Burak Özçivit, kahvaltı öncesi küçük oğlu Kerem ile oyun oynadı. Altı aylık Kerem bebeğin, abisi Karan'a olan benzerliği dikkat çekti ve ilk kez kameralar önüne çıktı.

Aile, arkadaşlarıyla birlikte teknenin güvertesinde kahvaltı yaptı. Denize ilk giren ise Fahriye Evcen oldu. 37 yaşındaki oyuncu, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Eşinin ardından serin sulara atlayan Burak Özçivit, göbekli haliyle objektiflere yansıdı. Deniz keyfi sonrası tekneye dönen oyuncu, eşinin denizden çıkacağını öğrenince merdivenlerden yardımcı olarak havlu uzattı ve elini tutarak destek oldu.

Sıcaktan bunalan çift, Ege Denizi'nin serin sularının tadını çıkardıktan sonra teknenin güvertesinde baş başa güneşlendi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri keyifli tekne tatiliyle dinlenme ve ailece vakit geçirme fırsatı buldular.