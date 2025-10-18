Burak Özçivit, 'Her Şeyi Satıp, Ülkeyi Terk Edecek' İddialarına Yanıt Verdi

Burak Özçivit'ten "Her şeyini satıyor, gidiyor" iddialarına Kuruçeşme’de net yanıt geldi! Ünlü oyuncu, yeni lüks aracıyla görüntülendi.

Burak Özçivit, 'Her Şeyi Satıp, Ülkeyi Terk Edecek' İddialarına Yanıt Verdi
Yayın Tarihi : 18-10-2025 11:54

Son günlerde lüks araçlarını ve milyonluk evlerini sattığı iddialarıyla gündeme gelen Burak Özçivit, bu söylentilere sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, Kuruçeşme’de yeni aldığı lüks aracıyla görüntülendi ve hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Sürekli Yalanlıyorum, Konuşmaya Değmez”

Başarılı oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Kuruçeşme’deki bir benzin istasyonunda yeni aldığı lüks otomobiliyle objektiflere yansıdı. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden Özçivit, “mal varlığını elden çıkarıp yurt dışına taşınacağı” yönündeki iddialara net bir yanıt verdi:

“Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Sürekli yalanlıyorum zaten çoğu haberi. Konuşmaya bile değmez.”

Bu sözlerle söylentilere son noktayı koyan oyuncu, hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkça dile getirdi.

Lüks Satış İddiaları Sosyal Medyada Gündem Olmuştu

Geçtiğimiz haftalarda magazin kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Burak Özçivit’in, Rolls-Royce da dahil olmak üzere sahip olduğu lüks araçlarını ve Acarkent’teki iki evini satışa çıkardığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, bir televizyon programında Özçivit’in profesyonel emlakçılar yerine yakın çevresini arayarak “uygun fiyata alır mısınız?” teklifinde bulunduğunu iddia etmişti. Bu gelişme, “yurt dışına taşınma hazırlığı” ya da “boşanma öncesi mal devri” yorumlarına neden olmuştu.

Ancak ünlü oyuncunun yeni araç alması ve rahat tavırları, tüm bu söylentileri boşa çıkardı.

Gözler Fahriye Evcen’de

Özçivit’in bu açıklamasının ardından gözler, eşi Fahriye Evcen’e çevrildi. Çiftin evliliğiyle ilgili son dönemde çıkan söylentiler de magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu. Evcen’in bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

