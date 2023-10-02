Burak Özçivit: Fahriye ile boş günümüzdü, kararlaştırdık!

Ocak ayının ikinci haftasında yeniden ebeveynlik sevincini yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, Contemporary İstanbul etkinliğinde kameralar önünde görüntülendi. Sergiyi gezmek için boş bir günlerini değerlendirdiklerini ifade eden Burak Özçivit, şunları söyledi:

"Bugün boş zamanımız vardı ve Fahriye ile birlikte sergiyi ziyaret etmeye karar verdik. Gerçekten keyif aldım. Sergide gördüğüm harika eserler beni büyüledi, hepsi birbirinden etkileyici. Aynı zamanda bu tür muhteşem sanatçıların eserlerinin sergilenip her sanatseverin görmesini dilerim."