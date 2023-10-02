Advert

Burak Özçivit: Fahriye ile boş günümüzdü, kararlaştırdık!

Ocak ayında ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, Contemporary İstanbul'da kameralara yansıdı. Boş günlerinde sergiyi gezmeye geldiklerini söyleyen Özçivit, "Çok keyif aldım" dedi.

Burak Özçivit: Fahriye ile boş günümüzdü, kararlaştırdık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2023 10:51

Ocak ayının ikinci haftasında yeniden ebeveynlik sevincini yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, Contemporary İstanbul etkinliğinde kameralar önünde görüntülendi. Sergiyi gezmek için boş bir günlerini değerlendirdiklerini ifade eden Burak Özçivit, şunları söyledi:

"Bugün boş zamanımız vardı ve Fahriye ile birlikte sergiyi ziyaret etmeye karar verdik. Gerçekten keyif aldım. Sergide gördüğüm harika eserler beni büyüledi, hepsi birbirinden etkileyici. Aynı zamanda bu tür muhteşem sanatçıların eserlerinin sergilenip her sanatseverin görmesini dilerim."

 

 

Benzer Haberler
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş? Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşmişti! Zeynep Bastık ticarete atılıyor, yeni işi bakın neymiş? İstanbul'u terk edip Urla'ya yerleşmişti! Zeynep Bastık ticarete atılıyor, yeni işi bakın neymiş?
Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Sen futbolcu seçmelerine kardeşim, hadi! Ebru Şancı'dan Alpaslan Öztürk'e: Sen futbolcu seçmelerine kardeşim, hadi!
Rafet El Roman'dan evliliğe yeşil ışık! Rafet El Roman'dan evliliğe yeşil ışık!
Burcu Kara: Robot değiliz gülerek gezmiyoruz! Burcu Kara: Robot değiliz gülerek gezmiyoruz!
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı