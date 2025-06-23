Burak Kut’tan Yeni Single: “Dümenci”

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Burak Kut, uzun bir aranın ardından sevenleriyle yepyeni bir single ile buluşuyor. Söz ve müziği kendisine ait olan “Dümenci”, Aden Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Burak Kut’tan Yeni Single: “Dümenci”
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-06-2025 17:08

 

Müziğinde klasik Burak Kut tınılarını modern elektronik dokunuşlarla harmanlayan sanatçı, “Dümenci” ile dinleyicilerine sadece bir aşk hikayesi değil, hayata dair güçlü bir yüzleşme de sunuyor. Burak Kut, şarkının ilhamını şu sözlerle anlatıyor:

“Dümenci, aslında hepimizin hayatında bir yerlerde karşımıza çıkan o sahte yüzlerin şarkısı. Bu sadece bir aşk hikayesi değil; dostluklarda, iş hayatında, hatta toplumda karşımıza çıkan maskeleri anlatmak istedim. Biraz hiciv var, biraz öfke ama en çok da yüzleşme.”

 

Prodüktörlüğünü Genco Arı’nın üstlendiği şarkının klibi de en az şarkı kadar iddialı. Kreatif direktörlüğünü ve stil danışmanlığını Koray Kasap’ın yaptığı klibin görüntü yönetmenliğini ise Bedirhan Sezer ve Kıvanç Aydeniz paylaşıyor.

Burak Kut, 2025 yazı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında vereceği konserlerle “Dümenci”yi hayranlarıyla sahnede buluşturmaya hazırlanıyor.
 

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