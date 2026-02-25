Burak Berkay Akgül’e En Anlamlı Hediye! Bolu’da Adına Sınıf Açıldı.

Burak Berkay Akgül'ün doğum günü hediyesi nedir? Bolu'daki anaokuluna yaptırılan Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı ve oyuncunun kariyeri hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Burak Berkay Akgül’e En Anlamlı Hediye! Bolu’da Adına Sınıf Açıldı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2026 16:31

Burak Berkay Akgül’e Hayranından Alkışlanacak Jest: Bolu’da "Drama Sınıfı" Açıldı!

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Burak Berkay Akgül, yeni yaşına unutulmaz ve anlamlı bir hediyeyle girdi. Başarılı oyuncunun bir hayranı, ünlü ismin doğum günü onuruna örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bolu’da Minik Kalplere Dokunan Hediye

Dün doğum gününü kutlayan Burak Berkay Akgül için harekete geçen bir hayranı, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ile iş birliği yaptı. Bu özel çalışma kapsamında Bolu’da bulunan bir anaokuluna, oyuncunun adını taşıyan bir "Drama Sınıfı" yaptırıldı.

 Sanatla Büyüyen Nesiller

"Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" olarak hizmete açılan bu özel alan, minik öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sanatla erkenden tanışmalarına olanak sağlayacak. Klasik hediyeler yerine kalıcı ve toplumsal fayda sağlayan bu tercih, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Yaş Bilmecesi ve Kariyerindeki Yükseliş

Magazin kulislerinde oyuncunun 24. yaşına girdiği konuşulsa da, resmi kayıtlara göre 1997 doğumlu olan Burak Berkay Akgül aslında 29. yaşına adım attı. Maria ile Mustafa, Safir ve son olarak Sahipsizler dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akgül, bu anlamlı hediye ile hayranlarıyla arasındaki bağı bir kez daha kanıtlamış oldu.

Benzer Haberler
"Hastalığımı İlk Kez Açıklıyorum!" Uraz Kaygılaroğlu’ndan Yıllar Sonra Gelen Kilo İtirafı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Anne-Baba Oldu! İşte Minik "Karya"
"Bize Ünlü Demeyin!" Burcu Biricik’ten Şok Sözler: İlk İtilip Kakılanlar Biziz.
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."
Sezen Aksu’dan Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"
3 Haftalık Nişan Bitti mi? İrem Derici DJ Melih Kunukçu’yu Tek Kalemde Sildi! 3 Haftalık Nişan Bitti mi? İrem Derici DJ Melih Kunukçu’yu Tek Kalemde Sildi!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı:
  • 24-02-2026 10:48

Deniz Baysal’dan Evlilik Sırrı: "Sıkılmamak İçin Tatlı Tatlı Kavga Ediyoruz!"

Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?
  • 24-02-2026 16:22

Yasak Aşk İddiası Mahkemelik Oldu! Aydın Erdem ve Dolunay Soysert Aynı Evde mi?

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!
  • 23-02-2026 11:45

Polat Ailesinde Bebek Sevinci: Dilan Polat 3. Kez Anne Oluyor!

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu:
  • 23-02-2026 12:03

Nilperi Şahinkaya’nın Doğum Günü Pastası Olay Oldu: "Ye Beni Aşkım!"