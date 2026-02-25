Burak Berkay Akgül’e En Anlamlı Hediye! Bolu’da Adına Sınıf Açıldı.

Burak Berkay Akgül’e Hayranından Alkışlanacak Jest: Bolu’da "Drama Sınıfı" Açıldı!

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Burak Berkay Akgül, yeni yaşına unutulmaz ve anlamlı bir hediyeyle girdi. Başarılı oyuncunun bir hayranı, ünlü ismin doğum günü onuruna örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Bolu’da Minik Kalplere Dokunan Hediye

Dün doğum gününü kutlayan Burak Berkay Akgül için harekete geçen bir hayranı, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ile iş birliği yaptı. Bu özel çalışma kapsamında Bolu’da bulunan bir anaokuluna, oyuncunun adını taşıyan bir "Drama Sınıfı" yaptırıldı.

Sanatla Büyüyen Nesiller

"Burak Berkay Akgül Drama Sınıfı" olarak hizmete açılan bu özel alan, minik öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve sanatla erkenden tanışmalarına olanak sağlayacak. Klasik hediyeler yerine kalıcı ve toplumsal fayda sağlayan bu tercih, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Yaş Bilmecesi ve Kariyerindeki Yükseliş

Magazin kulislerinde oyuncunun 24. yaşına girdiği konuşulsa da, resmi kayıtlara göre 1997 doğumlu olan Burak Berkay Akgül aslında 29. yaşına adım attı. Maria ile Mustafa, Safir ve son olarak Sahipsizler dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akgül, bu anlamlı hediye ile hayranlarıyla arasındaki bağı bir kez daha kanıtlamış oldu.