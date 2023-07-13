Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde resmi olarak sona erdi. Boşanma süreci tamamlandıktan sonra Şakrak, oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Nur Akgün ile birlikte tatil yapmak için yola çıktı.

Bülent Şakrak, sosyal medya hesabı üzerinden Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçirdiği anları paylaştı. "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketiyle paylaşılan fotoğraflarda, Şakrak ve çocukları mutlu bir şekilde tatilin tadını çıkarıyorlardı. Bu paylaşımlar, takipçileri tarafından sevgiyle karşılandı ve birçok olumlu yorum aldı.