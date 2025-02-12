Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor! Başrol için meraklı bekleyiş

Bülent Ersoy'un Hayatını Anlatan Filmde Öykü Onaylandı, Tretman Çalışmaları Mayıs’ta Tamamlanacak

Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor! Başrol için meraklı bekleyiş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2025 15:36

Türk sanat müziğinin dev ismi Bülent Ersoy’un hayatını konu alacak filmin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Mine Şengöz tarafından kaleme alınan filmin senaryosu, sanatçının onayıyla şekillendi. Tretman çalışmasının Mayıs ayında tamamlanması planlanırken, filmin detayları şimdiden büyük merak uyandırdı.

Bülent Ersoy’un hayat hikâyesinin hangi ünlü isim tarafından canlandırılacağı ise henüz netleşmedi. Sanatçının hayranları ve sinema dünyası, bu önemli rol için seçilecek ismi sabırsızlıkla bekliyor.

2023 yılında film için teklifi kabul eden ve anlaşma imzalayan Bülent Ersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmuştu. Filmin vizyon tarihi ve diğer oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu görkemli yapımın, Bülent Ersoy’un müzik kariyeri ve özel yaşamındaki önemli dönüm noktalarını sinema perdesine taşıması bekleniyor.

Benzer Haberler
Gizem Karaca’dan eğlenceli hamilelik pozu! Hazal Subaşı paylaştı Gizem Karaca’dan eğlenceli hamilelik pozu! Hazal Subaşı paylaştı
Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” hakkında samimi açıklamalar! Dizinin ismi neden değişti? Yılmaz Erdoğan’dan “İnci Taneleri” hakkında samimi açıklamalar! Dizinin ismi neden değişti?
Neslihan Atagül röportaj öncesi dua edince... Neslihan Atagül röportaj öncesi dua edince...
Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Erkek arkadaşı panik oldu Büşra Develi sevgilisiyle görüntülendi! Erkek arkadaşı panik oldu
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!
"Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisine Sürpriz Transfer! Gürgen Öz Kadroya Katıldı
ÇOK OKUNANLAR
Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!
  • 07-02-2025 11:08

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!