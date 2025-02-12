Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor! Başrol için meraklı bekleyiş

Türk sanat müziğinin dev ismi Bülent Ersoy’un hayatını konu alacak filmin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Mine Şengöz tarafından kaleme alınan filmin senaryosu, sanatçının onayıyla şekillendi. Tretman çalışmasının Mayıs ayında tamamlanması planlanırken, filmin detayları şimdiden büyük merak uyandırdı.

Bülent Ersoy’un hayat hikâyesinin hangi ünlü isim tarafından canlandırılacağı ise henüz netleşmedi. Sanatçının hayranları ve sinema dünyası, bu önemli rol için seçilecek ismi sabırsızlıkla bekliyor.

2023 yılında film için teklifi kabul eden ve anlaşma imzalayan Bülent Ersoy, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmuştu. Filmin vizyon tarihi ve diğer oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Bu görkemli yapımın, Bülent Ersoy’un müzik kariyeri ve özel yaşamındaki önemli dönüm noktalarını sinema perdesine taşıması bekleniyor.