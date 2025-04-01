Bülent Ersoy’dan Volkan Konak’a Veda: "Sıra Bende"

Bülent Ersoy, Volkan Konak'ın ani vefatının ardından Kıbrıs’ta sahne aldı. Ünlü sanatçı, konserinde Volkan Konak şarkıları söyleyerek usta sanatçıyı anarken, Ferman Toprak da kendisine eşlik etti.

Volkan Konak İçin Duygusal Anma

Sahnedeki anma sırasında duygusal anlar yaşayan Bülent Ersoy, "Sıra bende" diyerek izleyicilere hüzünlü anlar yaşattı. 58 yaşında hayata veda eden Volkan Konak için şarkılar seslendiren sanatçı, "O çok kıymetli bir insandı, sesiyle, ruhuyla hep yaşayacak" dedi.

Ferman Toprak da Sahneye Çıktı

Gecede Ferman Toprak da sahneye çıkarak Bülent Ersoy ile birlikte Volkan Konak’ın unutulmaz eserlerini söyledi. Sanatçılar, Konak’ın anısını yaşatmak için sahnede duygu dolu bir performans sergiledi.