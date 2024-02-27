Bülent Ersoy oturduğu yerden böyle oynadı!

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, İzmir'de gerçekleştirdiği konserde unutulmaz bir performansa imza attı. Ancak bu kez dikkat çeken detay, sanatçının sahneye oturduğu yerden performans sergilemesiydi.

Ersoy'un sahneye oturduğu ve o pozisyondayken performansını sürdürdüğü anlar, sosyal medyada hızla yayıldı. Konserin görüntüleri, hayranlarını ve müzikseverleri heyecanlandırdı.



Konserin ardından sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, Bülent Ersoy'un sahne performansına olan ilgiyi bir kez daha artırdı. Sanatçının hayranları, bu özel anları tekrar tekrar izleyerek sanatçıya olan sevgi ve saygılarını dile getirdiler.



