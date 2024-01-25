Buket Aydın ile Şahan Gökbakar arasında sular durulmuyor!

Buket Aydın ile Şahan Gökbakar arasında yaşanan polemik giderek büyüyor. İkili arasında sular durulmuyor.

Buket Aydın ile Şahan Gökbakar arasında sular durulmuyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2024 10:19

Eski haber spikeri Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanlarda gündemde sıkça yer alıyor. Özellikle ilişkiler ve cinsiyet rolleri konusundaki yorumlarıyla dikkat çeken Aydın, geçtiğimiz günlerde erkeklerin görevleri ve sorumlulukları hakkında yaptığı videolu açıklama ile büyük yankı uyandırdı.

Aydın'ın özel günler dışında erkeklere hediye almadığını, hesabı ödemediğini ve erkeğin her durumda hesabı ödemesi gerektiğini ifade ettiği bu açıklamalar, sosyal medyada geniş kitleler tarafından eleştirildi. Videonun ardından müstehzi bir gönderme yapan Özgür Demirtaş ve ardından Şahan Gökbakar'ın bu konuya dahil olmasıyla tartışma daha da büyüdü. Gökbakar, Aydın'ı taklit ettiği bir videoyu paylaşarak esprili bir dille tepki gösterdi.

 



 

Gökbakar, açıklama olarak da 'Erkeksen sen vereceksin. Ben ne maddiyatjı olujaaaaam yaaa.' yazmıştı.

Bu videonun ve Özgür Demirtaş'la yaşadığı polemiğin ardından Buket Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Aydın yaptığı açıklamada Özgür Demirtaş'a 'Twitter maymunu' derken Şahan Gökbakar'ı kadın düşmanı olmakla suçladı.

Bu gelişmelerin ardından Buket Aydın durulmadı. Aydın, TV8'de yayınlanan Sunuculuğunu Demet Akalın ve Jess Molho'nun yaptığı Gel Konuşalım programına bağlanarak Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Ortaçlı'ya yönelik açıklamalarda bulundu.

 

"Zamanında birisine, ismi lazım değil bir beyefendiye, lüks bir marka jip aldırdığının haberi bile hala gazetelerde duruyor. Bu akşam eşini al karşına sor bakalım; 'karşılığında ne verdin Selinciğim?" diyerek Şahan Gökbakar ve sşi Selin Ortaçlı'ya seslendi.

Buket Aydın ayrıca Şahan Gökbakar'ı yalaka olmakla ve muhalif sitelere film satabilmek için muhalif gibi davranmakla suçladı.

Gökbakar, Aydın'ın bu açıklamaları sonrası eşinden özür diledi.

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