Bu kez Gupse Özay eşini övdü: 'Kasları var ki gösteriyor'

Gupse Özay, 2020 yılında meslektaşı Barış Arduç ile evlenmiş ve 2022'de kızları Jan Asya'yı dünyaya getirmiş bir oyuncudur. Özay, bir bebek bezi markasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Sosyal medyada anneler üzerinde oluşan mükemmel olma baskısına dikkat çeken ünlü oyuncu, Lohusa filmi ile bu kaygıyı gidermeye çalıştığını ifade etti. Özay, doğallığın önemli olduğunu vurgulayarak, annelerin kendilerini mükemmel hissetme baskısından kurtulmalarını ve birbirlerini desteklemelerini önemsediğini belirtti.

Ayrıca, psikolojik destek almanın önemine değinen Gupse Özay, kendi deneyimlerini paylaşarak yardım almanın ve destek istemenin cesaret isteyen, ancak gerekli bir adım olduğunu belirtti. Kızıyla birlikte kamera önüne geçmeye sıcak bakmayan oyuncu, çocuğun bireysel özgürlüğünü düşündüğünü ve bu nedenle kamera karşısında birlikte oynama tekliflerine açık olmadığını ifade etti. İkinci çocuk düşüncesine ise olumsuz bir yaklaşım sergileyerek, kızının tek çocuk olmasını tercih ettiğini ve ikinci çocuk için anne olarak yeterli olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Gupse Özay, Bülent Ersoy ile telefon arkadaşı olduklarını belirterek, eşi Barış Arduç'un kamera önünde öpüştüğü sahneleri beğendiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, Ersoy'u çok tatlı ve akıllı bir kadın olarak tanımlayarak, uzaktan arkadaş gibi olduklarını ifade etti. Ayrıca, Barış Arduç'un oyunculuğunu çok beğendiğini ancak reklamını sevmediğini dile getiren Ersoy'a, "Menajeri değilim, ileteceğim" dedi.

Gupse Özay, eşinin daha önceki dizilerde kaslarını gösterdiği sahnelerin kendisinde kıskançlık yaratmadığını belirterek, yaşla ilgili olduğunu ve bu konuda kendisini tahmin edildiği gibi hissetmediğini söyledi. Özay, kocası Barış Arduç'un kaslarını göstermesini spora motivasyon olarak gördüğünü belirtti ve çocukluk döneminde hiç spor yapmadığını ekledi. Kıskançlık duygusunun eşiyle ilgili olmadığını vurgulayarak, bu konuda hiçbir sorun yaşamadığını ifade etti.