Bradley Cooper’ın Evinde "Erkenci Kuş" Sesleri! "Annem Can Yaman’a Bayılıyor."

Yayın Tarihi : 14-01-2026 13:13

Oscar adayı dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper, katıldığı bir talk show programında samimi ve bir o kadar da eğlenceli açıklamalarda bulundu. Cooper, annesi Gloria Campano’nun büyük bir Türk dizisi tutkunu olduğunu itiraf ederken, esprileriyle izleyicileri kahkahaya boğdu.

"Can Yaman Dünyanın En İyisiymiş, Benim Oscarlar Yalan Oldu!"

Annesinin özellikle "Erkenci Kuş" dizisine olan takıntısını anlatan Cooper, evdeki atmosferi şu sözlerle özetledi:

"Annem beni öldürecek ama söylemem lazım: Tam bir Erkenci Kuş hayranı! Dizinin 360 bölümlük yurt dışı versiyonunun her birini 4-5 kez izledi. En komiği de başrol oyuncusu (Can Yaman) için 'Dünyanın en iyi oyuncusu' demesi... Sanırım benim Oscar adaylıklarım annem için pek bir şey ifade etmiyor!"

"Hâlâ Bakışıyorlar, Dizinin Donduğunu Sanıyorum!"

Türk dizilerindeki meşhur uzun bakışma sahnelerini diline dolayan Bradley Cooper, yaşadığı bir anıyı espirili bir dille anlattı:

  • Derin Bakışmalar: "Bazen odaya giriyorum, iki karakter birbirine bakıyor. Mutfağa gidip kahve yapıyorum, geri geliyorum; hâlâ bakışıyorlar! O kadar uzun ve derin ki, bazen dizinin donduğunu sanıyorum ama hayır, bu sadece Türk tarzı bir dram."

  • Demet Özdemir’e Övgü: Annesiyle birlikte diziyi izlediğini belirten Cooper, dizinin kadın başrolü Demet Özdemir’i de çok beğendiğini ve başarılı bulduğunu sözlerine ekledi.

Pandemide Başlayan "Yerli" Aşkı

Cooper’ın anlattığına göre annesi Gloria, Türk dizileriyle Covid-19 döneminde tanışmış ve bir daha bırakamamış. Hollywood yıldızının evinde artık Türkçe kelimelerin ve dramatik sahnelerin eksik olmadığı belirtiliyor.

Bu açıklama, Türk dizilerinin sadece Orta Doğu ve Avrupa’da değil, Hollywood’un kalbinde bile ne kadar büyük bir etki yarattığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

