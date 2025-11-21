Boşanma Sonrası Ebru Gündeş’ten Flaş Hamle: Mavi Pozlarına Beğeni Yağdı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, mavi renkteki kıyafetleriyle verdiği şık pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Gündeş’in paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kısa Süreli Evliliği Magazin Gündemini Sarsmıştı

Ebru Gündeş’in özel hayatı, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biriydi. Şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük olan Murat Osman Özdemir ile Dubai’de nikah masasına oturmuştu. Fakat, bu evlilik beklenen gibi uzun sürmedi. Sadece birkaç ay sonra, eylül ayında Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada, eşinden boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Bu karar, hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştı.

Mavi Paylaşımına İlgi Yağdı

Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Ebru Gündeş, Instagram’da büyük bir kitleye sahip. Ünlü şarkıcının platformda 7,9 milyon takipçisi bulunuyor. Gündeş, bugün yaptığı son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, mavi bir kazak ve aynı renkte bir pantolonla pozlar verdi. Bu fotoğrafları, takipçileriyle paylaşırken altına anlamlı bir not yazdı. Gündeş, notunda, "Mavi de huydur bizde" ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları, ünlü ismin bu şık pozlarına övgüler yağdırdı.