Boşanma Sonrası Ebru Gündeş’ten Flaş Hamle: Mavi Pozlarına Beğeni Yağdı

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından maviler içinde verdiği pozlarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Mavi de huydur bizde” notunu ekledi.

Boşanma Sonrası Ebru Gündeş’ten Flaş Hamle: Mavi Pozlarına Beğeni Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-11-2025 12:20

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, mavi renkteki kıyafetleriyle verdiği şık pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Gündeş’in paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

 

Kısa Süreli Evliliği Magazin Gündemini Sarsmıştı

Ebru Gündeş’in özel hayatı, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biriydi. Şarkıcı, geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük olan Murat Osman Özdemir ile Dubai’de nikah masasına oturmuştu. Fakat, bu evlilik beklenen gibi uzun sürmedi. Sadece birkaç ay sonra, eylül ayında Gündeş, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada, eşinden boşanma kararı aldığını duyurmuştu. Bu karar, hayranları arasında şaşkınlık yaratmıştı.

 

Mavi Paylaşımına İlgi Yağdı

Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Ebru Gündeş, Instagram’da büyük bir kitleye sahip. Ünlü şarkıcının platformda 7,9 milyon takipçisi bulunuyor. Gündeş, bugün yaptığı son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, mavi bir kazak ve aynı renkte bir pantolonla pozlar verdi. Bu fotoğrafları, takipçileriyle paylaşırken altına anlamlı bir not yazdı. Gündeş, notunda, "Mavi de huydur bizde" ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranları, ünlü ismin bu şık pozlarına övgüler yağdırdı.

Benzer Haberler
Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te
İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar
Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı
Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde! Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde!
Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi! Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi!
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle