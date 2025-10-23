Bora Akkaş’ın Kızı Suzan Yoğun Bakımda: Eşi Oben Alkan’dan Sağlık Durumu Açıklaması

Bora Akkaş’ın kızı Suzan zatürre nedeniyle yoğun bakımda. Eşi Oben Alkan, minik kızlarının sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

Yayın Tarihi : 23-10-2025 10:06

Veliaht dizisinde Zafer Karslı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bora Akkaş, son günlerde kızıyla ilgili zor bir süreç yaşıyor. Şubat 2023’te hayatını Oben Alkan ile birleştiren Akkaş, aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan ile baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ancak çiftin minik kızları dört gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Küçük Suzan’ın Sağlık Durumu Endişe Yarattı

Kızlarının sağlık durumu sevenlerini endişelendirdi. Edinilen bilgilere göre Suzan, zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Bora Akkaş ve Oben Alkan bu süreçte büyük bir hassasiyet gösterirken, aile yakınları ve hayranlarından yoğun destek mesajları aldı.

Oben Alkan’dan Duygusal Paylaşım

Anne Oben Alkan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Alkan paylaşımında, “Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından ünlü çiftin takipçileri, sosyal medyada minik Suzan için “Geçmiş olsun” mesajları paylaştı. Bora Akkaş ve Oben Alkan, bu süreçte dua ve destek mesajlarıyla moral buluyor.

Hayranlarından Destek Yağdı

Oyuncunun takipçileri, “Suzan bir an önce iyileşsin”, “Dualarımız sizinle” ve “Geçmiş olsun küçük prenses” yorumlarıyla aileye destek verdi. Çiftin yakın dostları da hastaneye gelerek yanlarında olduklarını belirtti.

