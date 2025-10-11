Bora Akkaş: “Tepkiler Güzel, Her Şey Yolunda”

Bora Akkaş, SHOW TV’nin sevilen dizisi Veliaht’taki performansıyla beğeni topladı. Oyuncu, “Tepkiler güzel, her şey yolunda” dedi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2025 10:26

SHOW TV’nin yeni dizisi Veliaht, yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Zafer Karslı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bora Akkaş, performansıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncu, “Tepkiler güzel, her şey yolunda. İnşallah uzun soluklu devam ederiz” diyerek dizinin başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bora Akkaş ve Eşi Oben Alkan Akşam Yemeğinde Görüntülendi

Geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de objektiflere yansıyan Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan, samimi halleriyle dikkat çekti. Çift, bir restoranda baş başa romantik bir akşam yemeği yedikten sonra araçlarını beklerken görüntülendi. Muhabirlerle kısa bir sohbet eden Akkaş çifti, “Yemeğimizi yedik, kızımız Suzan’ın yanına eve gidiyoruz” diyerek ailelerine olan bağlılıklarını gösterdi.

“Veliaht” Dizisinden Güzel Tepkiler

Yeni dizisi Veliaht hakkında konuşan Bora Akkaş, aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi. Seyircilerin desteğini hissettiğini belirten oyuncu, “Tepkiler güzel, her şey yolunda” sözleriyle dizinin gidişatından duyduğu mutluluğu paylaştı.

 

