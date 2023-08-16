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Boğaz'ın kıyısında Oğuzhan Koç şov

“Yok mu?” ve “Yok” şarkılarıyla gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç dün akşam ilk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’ne konuk oldu. Boğaz’da romantizm rüzgârı estiren Oğuzhan Koç şarkılarıyla konukları coşturarak adeta şov yaptı…

Boğaz'ın kıyısında Oğuzhan Koç şov
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 16-08-2023 14:43

Son dönemde yaptığı single’lar ve sahne çalışmalarıyla popülerliğini iyice arttıran Oğuzhan Koç dün akşam Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinde sahneye çıktı. Kuruçeşme Açıkhava’da ilk kez konser veren Koç, enerji dolu sahnesiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Boğaz’ın kıyısında müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, ünlü sanatçının şarkılarıyla coştu.


 
Kuruçeşme Açıkhava sahnesinin büyülü atmosferi Oğuzhan Koç’un hayranlarının yoğun ilgisiyle doldu taştı. Dillerden düşmeyen “Aşk Beni Yendi” şarkısıyla sahneye çıkan Koç, “Çok güzel bir akşam… Yağmur yağacak diye çok korktum. Ama yağsa da eminim hepiniz burada olurdunuz. Konserlerimin olmazsa olmaz kuralı tüm şarkılarıma eşlik etmeniz. İyi ki geldiniz. Bu güzel geceyi benimle geçirmek istediğiniz için çok teşekkür ederim” sözleriyle müzikseverleri selamladı.
 


“Bulutlara Esir Olduk”, “Her Aşk Bir Gün Biter” ile Boğaz’da romantizm rüzgarları estiren Koç, hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten zevk aldığı parçalardan oluşan renkli repertuvarıyla herkesin kalbine dokundu. Oğuzhan Koç’u bu özel gece de Cenk-Ece Tosun, Mustafa-Sena Pektemek, Necip-Nur Uysal’da yalnız bırakmadı. 2.5 saat sahnede kalan Oğuzhan Koç, İstanbul’un eşsiz manzarasında doyumsuz müzik şölenini geride bıraktı.

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