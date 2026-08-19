Bodrum Yalıkavak'ta Aşk Rüzgarı! Kenan Doğulu ve Beren Saat Alışverişte

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti Bodrum Yalıkavak'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Hem tatil hem iş yapan ünlü çift magazin basınına yansıdı.

Bodrum Yalıkavak'ta Aşk Rüzgarı! Kenan Doğulu ve Beren Saat Alışverişte
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 09:55

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu ile usta oyuncu eşi Beren Saat yaz sezonunun vazgeçilmez adresi olan Bodrum'da görüntülendi. Hem yoğun konser takvimiyle sahnelerin tozunu attıran hem de fırsat buldukça eşiyle tatil yapan ünlü şarkıcı Bodrum'un en popüler beldelerinden Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Yalıkavak'ta Alışveriş Turu

Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile birlikte Yalıkavak'ta alışverişe çıktı. İkili günlük ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra kendilerini bekleyen araçlarına binerken magazin muhabirleri tarafından kayda alındı. Baş başa vakit geçirmekten keyif aldıkları gözlenen ünlü çiftin neşeli ve rahat halleri dikkatlerden kaçmadı.

Hem İş Hem Tatil Bir Arada

Yaz boyunca Ege sahillerindeki konser maratonuna devam eden Kenan Doğulu iş ve tatil dengesini başarıyla koruyor. Konser aralarında kalan zamanın tamamını eşi Beren Saat'e ayıran başarılı sanatçı romantik Bodrum kaçamaklarıyla yoğun sezonun yorgunluğunu atıyor. Çiftin uyumlu ve samimi halleri hayranları tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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