Blok3 Küresel Listede İlk 50'deki Tek Türk Sanatçı!

Türk rap müziğinin son dönemdeki en parlak isimlerinden biri olan ve çıkardığı hit parçalarla listeleri altüst eden Blok3 küresel müzik endüstrisinde tarihi bir başarıya imza attı. Genç rapçi uluslararası arenada dev isimlerin yarıştırdığı listelerde Türkiye'yi gururlandıran bir yükseliş sergiledi. Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın uluslararası müzik verilerini analiz eden Kworb'un Global Digital Artist Ranking listesinde 38'inci sıraya yükselerek, önemli bir başarıya imza attı.

Dünya Devlerinin Arasında Bir Türk Rapçi

Küresel başarıların ölçüldüğü bu prestijli liste dünya genelindeki anlık ve günlük tüketim verilerini en şeffaf şekilde ortaya koymasıyla biliniyor. Apple Music, Spotify ve YouTube gibi dünyanın en büyük dijital müzik platformlarının günlük verilerinin harmanlanmasıyla oluşturulan listede yer alan Blok3 dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar arasında İlk 50'ye giren tek Türk sanatçı oldu.

Küresel Arenada Spotify ve YouTube Rekoru

Hakan Aydın (Blok3) yakaladığı bu ivmeyle birlikte uluslararası müzik piyasasında milyarlarca dinlenmeye sahip dünya yıldızlarını geride bırakmayı başardı. Dijital mecralarda etkileşim rekorları kıran ünlü rapçinin bu başarısı Türk Türkçe rap müziğinin küresel pazar potansiyelini ve dijital dünyadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.