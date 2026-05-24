Birsu Demir’den Çarpıcı Açıklama: “Karavandan Dışarı Atıldık”

Oyuncu Birsu Demir katıldığı bir programda geçmişte yer aldığı bir dizi setinde yaşanan dikkat çekici bir olayı anlattı. Demir’in sözleri set ortamlarında oyuncular arasındaki ilişkilere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle karavanda yaşanan olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Soğuk Havada Zor Anlar

Demir’in aktardığına göre olay hava koşullarının oldukça sert olduğu bir çekim gününde yaşandı. Yağmur ve soğuk nedeniyle set ekibinin zorlandığı bir anda oyuncuların dinlenmesi için kullanılan tek karavanın paylaşıldığı belirtildi. Başlangıçta durumun geçici olduğu düşünülerek herkesin bunu kabul ettiği ifade edildi.

“Karavandan Çıkmak Zorunda Kaldık”

Ünlü oyuncu bir süre sonra başrol oyuncusunun karavanda yalnız kalmak istemesiyle tüm dengelerin değiştiğini anlattı. Demir yaşananları şu sözlerle aktardı: O gün beş-altı kişi yağmur altında karavanın dışında beklemek zorunda kaldı. Bu durumun sette ciddi bir gerilime neden olduğu ifade edildi.

Set Düzenine Dair Eleştiriler

Demir’in açıklamaları yalnızca o güne değil genel set çalışma koşullarına da dikkat çekti. Oyuncu bazı durumlarda hiyerarşinin adaletsiz şekilde hissedildiğini ve ekip ruhunun zarar gördüğünü dile getirdi. Özellikle yoğun tempolu çekimlerde bu tür olayların daha görünür hale geldiği yorumları yapıldı.

Birsu Demir yaşanan olayın ardından uzun vadede sektörde karşılığını bulduğunu düşündüğünü söyledi. Açıklamasında doğrudan isim vermese de olayın merkezindeki kişinin artık ekranlarda yer almadığını ifade etti. Bu sözler sektörde “hak ettiğini bulma” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Sektörde Eşitlik Tartışması

Demir’in anlattıkları sonrası dizi ve film sektöründeki çalışma koşulları yeniden gündeme taşındı. Sosyal medyada birçok kullanıcı set ortamlarında eşitlik ve saygı konusunun daha fazla denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Özellikle genç oyuncuların yaşadığı deneyimler tartışma konusu oldu.

Sessiz Kalan Başrol

Olayda adı geçmeyen başrol oyuncusundan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Demir’in sözleri sonrası gözler ilgili yapımlara çevrilirken iddiaların sektörde nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu oldu. Setlerdeki çalışma koşullarına dair bu tür anlatımların ilerleyen dönemde daha fazla konuşulması bekleniyor.