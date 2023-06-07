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Birce Akalay'dan iddialı pozlar

Reklam yüzü olduğu bir giyim markası için kameraların karşısına geçen ve birbirinden iddialı pozlar veren Birce Akalay'ın fotoğrafları beğeni topladı.

Birce Akalay'dan iddialı pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2023 15:47

Başarılı oyuncu Birce Akalay, reklam yüzü olduğu bir giyim markasının yeni kampanyası için kamera karşısına geçti. Akalay, iddialı ve etkileyici pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Giyim markasının reklam kampanyasında sergilenen fotoğraflarda Birce Akalay, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı. Her biri birbirinden iddialı olan pozlarında Akalay, markanın tasarımlarını mükemmel bir şekilde taşıdı. Akalay'ın güzelliği ve profesyonel duruşu, fotoğraflara büyük bir enerji kattı.

Paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada hızla yayılarak takipçilerinin ilgisini çekti. Birce Akalay'ın giyim markasının reklamında verdiği iddialı pozlar, büyük beğeni topladı. Fotoğraflarda Akalay'ın zarif duruşu ve stilinin yansıması, takipçilerinin dikkatini çekti.

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