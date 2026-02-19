Birce Akalay’dan Beren Saat’e "Dürüst" Eleştiri: "Tarzım Değil"

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Beren Saat’in ilk teklisi ‘CapitaliZoo’, sanat dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nebahat Çehre’den gelen tam desteğin ardından, bir diğer ünlü oyuncu Birce Akalay’dan çok daha "mesafeli" ve dürüst bir yorum geldi.

"Beğendiğimi Söyleyemem"

Sevgilisi Hakan Kurtaş ile bir davette görüntülenen Birce Akalay, muhabirlerin Beren Saat’in yeni şarkısını sorması üzerine samimi bir açıklama yaptı. Meslektaşının cesaretini ve çalışmasını takdir etse de müziği için şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum.”

Akalay'ın bu açıklaması, magazin dünyasında "Beren Saat'in şarkısı ünlüler dünyasını ikiye böldü" yorumlarına neden oldu.

"Milyonluk" Tartışma: Eleştiri mi, Başarı mı?

Birce Akalay'ın "dinleyiciye geçmiyor" eleştirisine rağmen rakamlar başka bir hikaye anlatıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun prodüktörlüğünde hazırladığı ve İngilizce sözlerini bizzat kendisinin yazdığı şarkısıyla:

Dijital platformlarda 2 milyon dinlenmeyi aştı.

YouTube'da "Trend Videolar" listesine üst sıralardan giriş yaptı.

Miksleri Grammy ödüllü Brendan Morawski tarafından yapıldı.

Kenan Doğulu'dan "Kusursuz" Destek

Şarkının ardındaki en büyük güç olan Kenan Doğulu, eleştirilere kulak asmadan eşinin yanında durmaya devam ediyor. Pandemi döneminden beri üzerinde çalıştıkları bu "tutku projesi", Beren Saat’in yalnızca bir şarkısı değil; kimlik ve özgürlük üzerine kurulu 6 şarkılık albümünün de ilk habercisi niteliğinde.