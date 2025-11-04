Birce Akalay'dan Ailesiyle Samimi Pozlar: Aşk Karelerine Kısa Bir Ara!

Birce Akalay, aşk pozlarına ara verdi. Güzel oyuncunun ailesiyle paylaştığı samimi kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Birce Akalay'dan Ailesiyle Samimi Pozlar: Aşk Karelerine Kısa Bir Ara!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2025 16:32

Ekranların tanınan ve beğenilen oyuncularından Birce Akalay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde magazin gündeminde yer alan Akalay, son olarak takipçileriyle aile fotoğraflarını paylaştı. Bu samimi paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı.

Birce Akalay'dan Aile Paylaşımı

 

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Birce Akalay, kişisel hayatından anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. 41 yaşındaki oyuncu, son olarak ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı. Genellikle yeni aşkı Hakan Kurtaş ile olan aşk kareleriyle gündeme gelen Akalay, bu kez odağı ailesine çevirdi.

Yayınlanan karelerde Birce Akalay'ın ailesiyle geçirdiği mutlu ve samimi anlar yer aldı. Bu fotoğraflar, güzel oyuncunun hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Takipçileri, paylaşıma beğeni yağdırdı ve çok sayıda olumlu yorum yaptı.

Özel Hayatındaki Gelişmeler

 

Birce Akalay, daha önceki dönemlerde Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yapmıştı. Bu evliliklerini sonlandıran oyuncu, son dönemde kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftler arasına girdi.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlamıştı. Bu anlar, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Akalay, geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda ifadesinin alınmasıyla da magazin gündemine gelmişti. Ancak oyuncu, gündemdeki bu tür olaylara rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle olan iletişimini sürdürüyor ve aile bağlarının önemini bu fotoğraflarla vurguluyor.

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan'dan İlişki İtirafı: Hafsanur Sancaktutan'dan İlişki İtirafı: "Kıskanç Biri Değilim Dersem Yalan Söylerim"
Sosyal Medya Fenomeni Sibil Çetinkaya 17 Gündür Hastanede: Son Durumunu Açıkladı Sosyal Medya Fenomeni Sibil Çetinkaya 17 Gündür Hastanede: Son Durumunu Açıkladı
Okan Bayülgen'in Okan Bayülgen'in "Sevişilecek İnsan Kalmadı" Sözlerine Ebru Polat'tan Cevap Geldi
32 Milyon Takipçisi Heyecanlandı: Hande Erçel’den Milano Sonrası Olay Paylaşım 32 Milyon Takipçisi Heyecanlandı: Hande Erçel’den Milano Sonrası Olay Paylaşım
Hadise’den Olay İtiraf: Hadise’den Olay İtiraf: "Aşk Güzel Bir Şey Ama..."
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Artık Survivor 2026 Kadrosunda! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Efsane Futbolcusu Artık Survivor 2026 Kadrosunda!
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?
  • 30-10-2025 11:31

Bensu Soral'ın Rolünü Bakın Hangi Güzel Oyuncu Kaptı?

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı
  • 29-10-2025 13:15

'Veliaht'ın Yeni Bölümünden Önizleme Sahnesi Yayınlandı