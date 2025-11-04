Birce Akalay'dan Ailesiyle Samimi Pozlar: Aşk Karelerine Kısa Bir Ara!

Ekranların tanınan ve beğenilen oyuncularından Birce Akalay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde magazin gündeminde yer alan Akalay, son olarak takipçileriyle aile fotoğraflarını paylaştı. Bu samimi paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görerek çok sayıda beğeni topladı.

Birce Akalay'dan Aile Paylaşımı

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Birce Akalay, kişisel hayatından anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. 41 yaşındaki oyuncu, son olarak ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları yayınladı. Genellikle yeni aşkı Hakan Kurtaş ile olan aşk kareleriyle gündeme gelen Akalay, bu kez odağı ailesine çevirdi.

Yayınlanan karelerde Birce Akalay'ın ailesiyle geçirdiği mutlu ve samimi anlar yer aldı. Bu fotoğraflar, güzel oyuncunun hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Takipçileri, paylaşıma beğeni yağdırdı ve çok sayıda olumlu yorum yaptı.

Özel Hayatındaki Gelişmeler

Birce Akalay, daha önceki dönemlerde Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yapmıştı. Bu evliliklerini sonlandıran oyuncu, son dönemde kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. İkili, magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftler arasına girdi.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, geçtiğimiz haftalarda birlikte katıldıkları bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlamıştı. Bu anlar, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Akalay, geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda ifadesinin alınmasıyla da magazin gündemine gelmişti. Ancak oyuncu, gündemdeki bu tür olaylara rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle olan iletişimini sürdürüyor ve aile bağlarının önemini bu fotoğraflarla vurguluyor.