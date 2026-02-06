Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: "Görünce Çok Mutlu Oldum!"

Güzelliği ve oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren Birce Akalay, sosyal medyada viral olan nostaljik bir videosuyla takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü. Ünlü oyuncunun henüz kariyerinin başında, sunuculuk yaptığı dönemden kalan görüntüler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

"Kadın Yorumcuyu Tanıdınız mı?"

Bir sosyal medya kullanıcısının, Birce Akalay'ın yıllar önce spor muhabirliği ve sunuculuğu yaptığı dönemden bir kesit paylaşarak üzerine eklediği "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" sorusu kısa sürede gündem oldu. Videoda, Akalay’ın duru güzelliği ve profesyonel tavırları dikkat çekti.

"21 Yaşımdayım..."

Kendi geçmişine ait bu görüntülere kayıtsız kalmayan başarılı oyuncu, paylaşımın altına samimi bir yorum bıraktı. Akalay, videoya şu sözlerle karşılık verdi:

"Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım."

Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki hali ile şimdiki hali arasındaki değişim, takipçileri tarafından "Yıllar ona hep nazik davranmış" ve "Bakışları hiç değişmemiş" şeklinde yorumlandı.

Spor Spikerliğinden Başrol Oyunculuğuna

Pek çok kişi Birce Akalay’ı sadece oyuncu kimliğiyle tanısa da, ünlü isim aslında kariyerine 2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olduktan sonra spor spikerliği yaparak başlamıştı. 2004-2007 yılları arasında farklı spor kanallarında programlar sunan Akalay, daha sonra dizi dünyasına geçiş yaparak Türkiye’nin en sevilen başrol oyuncularından biri haline geldi.