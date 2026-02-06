Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi: "Görünce Çok Mutlu Oldum!"

Birce Akalay'ın 20 yıl önceki sunuculuk videosu sosyal medyada viral oldu. Güzel oyuncunun 21 yaşındaki hali ve videoya verdiği samimi yanıtın detayları haberimizde...

Birce Akalay’dan 21 Yaş Nostaljisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-02-2026 12:00

Güzelliği ve oyunculuğuyla her zaman adından söz ettiren Birce Akalay, sosyal medyada viral olan nostaljik bir videosuyla takipçilerini 20 yıl öncesine götürdü. Ünlü oyuncunun henüz kariyerinin başında, sunuculuk yaptığı dönemden kalan görüntüler, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

"Kadın Yorumcuyu Tanıdınız mı?"

Bir sosyal medya kullanıcısının, Birce Akalay'ın yıllar önce spor muhabirliği ve sunuculuğu yaptığı dönemden bir kesit paylaşarak üzerine eklediği "Kadın yorumcuyu tanıdınız mı?" sorusu kısa sürede gündem oldu. Videoda, Akalay’ın duru güzelliği ve profesyonel tavırları dikkat çekti.

"21 Yaşımdayım..."

Kendi geçmişine ait bu görüntülere kayıtsız kalmayan başarılı oyuncu, paylaşımın altına samimi bir yorum bıraktı. Akalay, videoya şu sözlerle karşılık verdi:

"Ben tanıdım ve görünce çok mutlu oldum… 21 yaşımdayım."

Ünlü oyuncunun 20 yıl önceki hali ile şimdiki hali arasındaki değişim, takipçileri tarafından "Yıllar ona hep nazik davranmış" ve "Bakışları hiç değişmemiş" şeklinde yorumlandı.

Spor Spikerliğinden Başrol Oyunculuğuna

Pek çok kişi Birce Akalay’ı sadece oyuncu kimliğiyle tanısa da, ünlü isim aslında kariyerine 2004 yılında Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olduktan sonra spor spikerliği yaparak başlamıştı. 2004-2007 yılları arasında farklı spor kanallarında programlar sunan Akalay, daha sonra dizi dünyasına geçiş yaparak Türkiye’nin en sevilen başrol oyuncularından biri haline geldi.

Benzer Haberler
'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi 'Tövbe sürecindeyim' diyen Şeyma Subaşı annesiyle Bebek'te görüntülendi
Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek! Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek!
Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: Ekin Türkmen’den Teoman’a Göndermeli Aşk Yanıtı: "Onun En Uzun İlişkisi Bizimki!"
Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: "Özel Günleri Seviyorum!"
Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı Dilan Çiçek Deniz’den Havalimanı Çıkışı "Aşk" Resti: "Sadece İşime Odaklıyım"
Lvbel C5’ten Anlamlı Hareket: 3 Konserinin Geliri Depremzedelere! Lvbel C5’ten Anlamlı Hareket: 3 Konserinin Geliri Depremzedelere!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"