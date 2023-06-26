Birce Akalay'a ulaşılamıyor: Telefonu uçak moduna aldı!

Başarılı oyuncu Birce Akalay, özel bir gün için Bodrum tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a döndü. Geçtiğimiz gece Asmalımescit'te bir mekanda görüntülenen Akalay, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Telefonunu kapattığını belirten Akalay, yoğun bir sezon geçirdiğini ve tatili hak ettiğini ifade etti.

Akalay, "Bu sezon çok çalıştım, eğlenmeyi ve tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Yalan mı? Daha önümde bir sürü proje var, ben de işin içinden çıkamıyorum. Telefonlarım susmuyor, arayan arayana... Telefonumu uçak moduna aldım, arayan kendi bilir. Ben bütün sezon çalıştım, şimdi tatil zamanı. Sezon sonunda görüşürüz" şeklinde konuştu ve ardından muhabirlerin yanından ayrıldı.

Birce Akalay, son dönemde birçok projede yer alarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu belirtiyor. Telefon trafiğinin yoğunluğuna dikkat çeken oyuncu, kısa bir süreliğine telefonunu kapatarak kendine bir mola vermeyi tercih ettiğini vurguladı.