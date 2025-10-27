Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasında sosyal medya hamlesi gündeme damga vurdu. Çelikkol, “Taş yerinde ağırdır” sözleriyle dikkat çekti.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2025 09:56

Birce Akalay’ın Sosyal Medya Temizliği

Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında düzenlemeye giderek takip ettiği bazı isimleri listeden çıkardı. Akalay’ın takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile birlikte Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da yer aldı. Bu adım, kısa süre içinde magazin gündeminde geniş yer buldu. Özellikle Akalay ile Çelikkol arasındaki uzun süredir bilinen dostluk nedeniyle dikkatler açıklamalara çevrildi.

Bu süreçte Akalay herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak gözler aynı zamanda oyuncu olan İbrahim Çelikkol cephesine yöneldi.

“Arkadaşlıklar Sosyal Medya Üzerinden Değerlendirilmiyor”

İbrahim Çelikkol, konuyla ilgili ilk kez konuşarak takipten çıkarılma konusundaki görüşünü paylaştı. Çelikkol, “Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok” ifadelerini kullanarak herhangi bir kırgınlık ya da gerilim yaşanmadığını belirtti. Bununla birlikte, arkadaşlık ilişkilerini sosyal medyadaki takip durumlarına göre değerlendirmediğini söyledi.

Çelikkol, ilişkilerin dijital platformlar üzerinden yürütülmediğini ve hayatın farklı dinamikler içerdiğini ifade etti. Ayrıca, geçmişte yaşanan paylaşımların ve dostlukların önemini koruduğunu vurguladı.

“Taş Yerinde Ağırdır”

Çelikkol, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir.”

Oyuncu, bir dönem yakın ilişkiler içinde bulunduğu insanların zor zamanlarında yanında bulunduğunu, bu durumun kendisi için önemli olduğunu belirtti. Son olarak, “Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Timur Acar Şehir Hayatını Bıraktı: İznik’teki Zeytinliğinde İlk Hasadını Yaptı Timur Acar Şehir Hayatını Bıraktı: İznik’teki Zeytinliğinde İlk Hasadını Yaptı
Selena Gomez’in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi Selena Gomez’in Yeni İmajı Sosyal Medyada Olay Oldu: Türkücü Ceylan'a Benzetildi
Nükhet Duru’dan Küvette Paylaşım Nükhet Duru’dan Küvette Paylaşım
Ünlü Oyuncu Boğaç Aksoy Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı Ünlü Oyuncu Boğaç Aksoy Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı
Ekin Türkmen’den Dilan Çiçek Deniz’e Sert Tepki: “Bıktım Sizden!” Ekin Türkmen’den Dilan Çiçek Deniz’e Sert Tepki: “Bıktım Sizden!”
ÇOK OKUNANLAR
Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!
  • 27-10-2025 09:56

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi
  • 23-10-2025 13:15

Demet Özdemir’e Latin Amerika’dan Büyük Ödül! “Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu” Seçildi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
  • 27-10-2025 17:11

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek’in Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”
  • 25-10-2025 12:07

Altın Portakal'da İlk Gala: “Gelin Takımı 2”