Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol Arasında Neler Oluyor? Sessizliğini Bozdu!

Birce Akalay’ın Sosyal Medya Temizliği

Birce Akalay, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında düzenlemeye giderek takip ettiği bazı isimleri listeden çıkardı. Akalay’ın takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile birlikte Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da yer aldı. Bu adım, kısa süre içinde magazin gündeminde geniş yer buldu. Özellikle Akalay ile Çelikkol arasındaki uzun süredir bilinen dostluk nedeniyle dikkatler açıklamalara çevrildi.

Bu süreçte Akalay herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak gözler aynı zamanda oyuncu olan İbrahim Çelikkol cephesine yöneldi.

“Arkadaşlıklar Sosyal Medya Üzerinden Değerlendirilmiyor”

İbrahim Çelikkol, konuyla ilgili ilk kez konuşarak takipten çıkarılma konusundaki görüşünü paylaştı. Çelikkol, “Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok” ifadelerini kullanarak herhangi bir kırgınlık ya da gerilim yaşanmadığını belirtti. Bununla birlikte, arkadaşlık ilişkilerini sosyal medyadaki takip durumlarına göre değerlendirmediğini söyledi.

Çelikkol, ilişkilerin dijital platformlar üzerinden yürütülmediğini ve hayatın farklı dinamikler içerdiğini ifade etti. Ayrıca, geçmişte yaşanan paylaşımların ve dostlukların önemini koruduğunu vurguladı.

“Taş Yerinde Ağırdır”

Çelikkol, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir, hayatta ne yaşanırsa yaşansın yaşanmışlıklar unutulmaz ve zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir.”

Oyuncu, bir dönem yakın ilişkiler içinde bulunduğu insanların zor zamanlarında yanında bulunduğunu, bu durumun kendisi için önemli olduğunu belirtti. Son olarak, “Herkes var olsun, taş yerinde ağırdır” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.