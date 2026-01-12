Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan "Beyoğlu" Romantizmi!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'tan aşk pozu! Beyoğlu'nda romantik anlar yaşayan ünlü çiftten yeni paylaşımlar geldi. Adli olaylarla gündeme gelen Birce Akalay'ın son durumu ve aşk hayatı haberimizde...

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2026 12:00

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de adli olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Birce Akalay, oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile olan doludizgin aşkıyla moral depoluyor. Geçtiğimiz aylarda zorlu bir süreçten geçen Akalay, huzuru sevgilisinin yanında buldu.

"Beyoğlu Sevdalıları"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, İstanbul’un tarihi semti Beyoğlu’nda geçirdikleri romantik anları eş zamanlı olarak takipçileriyle paylaştı.

  • Hakan Kurtaş'ın Notu: Başarılı oyuncu, sevgilisiyle olan samimi karelerine "Beyoğlu sevdalıları" notunu düşerek aşkını ilan etti.

  • Göz Kamaştıran Uyum: Çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından "Yılın çifti", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.

Birce Akalay İçin Fırtınalı Aylar

Ünlü oyuncu, aşk hayatındaki mutluluğa rağmen son dönemde üst üste gelen talihsizliklerle de gündemdeydi:

  1. Uyuşturucu Operasyonu: Geçtiğimiz Ekim ayında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akalay, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

  2. Ehliyetine El Konuldu: Operasyon şokunun ardından geçtiğimiz haftalarda rutin bir polis çevirmesine takılan Akalay'ın alkollü araç kullandığı tespit edilmiş ve ehliyetine el konulmuştu.

Zor Günleri Aşkla Atlatıyor

Yaşadığı bu çalkantılı döneme rağmen kariyerine ve ilişkisine odaklanan Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliğiyle "her şey yolunda" mesajı veriyor. İkilinin paylaşımları, Akalay'ın üzerindeki kara bulutları dağıttığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Benzer Haberler
Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: "Regliyim, Başım Ağrıyor!"
Türk Tiyatrosunun Çınarı Haldun Dormen’den Üzücü Haber: Entübe Edildi Türk Tiyatrosunun Çınarı Haldun Dormen’den Üzücü Haber: Entübe Edildi
Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: "Ölüm Korkusuyla Yaşıyorum, Vasiyetim Hazır."
Bahar Şahin’den Şeyma Subaşı’na Bahar Şahin’den Şeyma Subaşı’na "Tövbeli" Gönderme!
Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"
Batuhan Karacakaya’dan Sevgilisi Sinem Akar’a Romantik Kutlama: Batuhan Karacakaya’dan Sevgilisi Sinem Akar’a Romantik Kutlama: "En Güzel İki Yıl"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf:
  • 12-01-2026 12:31

Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: "Ölüm Korkusuyla Yaşıyorum, Vasiyetim Hazır."

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"