Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan "Beyoğlu" Romantizmi!

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de adli olaylarla magazin gündeminden düşmeyen Birce Akalay, oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile olan doludizgin aşkıyla moral depoluyor. Geçtiğimiz aylarda zorlu bir süreçten geçen Akalay, huzuru sevgilisinin yanında buldu.

"Beyoğlu Sevdalıları"

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, İstanbul’un tarihi semti Beyoğlu’nda geçirdikleri romantik anları eş zamanlı olarak takipçileriyle paylaştı.

Hakan Kurtaş'ın Notu: Başarılı oyuncu, sevgilisiyle olan samimi karelerine "Beyoğlu sevdalıları" notunu düşerek aşkını ilan etti.

Göz Kamaştıran Uyum: Çiftin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından "Yılın çifti", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yağdı.

Birce Akalay İçin Fırtınalı Aylar

Ünlü oyuncu, aşk hayatındaki mutluluğa rağmen son dönemde üst üste gelen talihsizliklerle de gündemdeydi:

Uyuşturucu Operasyonu: Geçtiğimiz Ekim ayında ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akalay, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ehliyetine El Konuldu: Operasyon şokunun ardından geçtiğimiz haftalarda rutin bir polis çevirmesine takılan Akalay'ın alkollü araç kullandığı tespit edilmiş ve ehliyetine el konulmuştu.

Zor Günleri Aşkla Atlatıyor

Yaşadığı bu çalkantılı döneme rağmen kariyerine ve ilişkisine odaklanan Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliğiyle "her şey yolunda" mesajı veriyor. İkilinin paylaşımları, Akalay'ın üzerindeki kara bulutları dağıttığının bir göstergesi olarak yorumlandı.