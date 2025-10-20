Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan Assos Athena Tapınağı’nda Romantik Paylaşım

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, aşk dolu pozlarını bu kez Assos Athena Tapınağı'nda paylaştı. Çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan Assos Athena Tapınağı’nda Romantik Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2025 09:35

Bir süredir aşk yaşayan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, romantik kareleriyle yeniden gündeme geldi. Ünlü çift, bu kez Çanakkale’nin tarihi noktalarından Assos Athena Tapınağı’nda objektif karşısına geçti.

Aşk Dolu Pozlar Sosyal Medyayı Salladı

Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte çektirdiği yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, antik atmosferin büyüsünü yansıtan karelerde doğayla iç içe pozlar verdi. Akalay’ın zarafeti ve Kurtaş’ın doğal tarzı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Çiftin aşk dolu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada yorumlar adeta yağmur gibi geldi. Hayranları, “Birlikte çok yakışıyorsunuz” ve “Aşkla parlayan bir çift” yorumlarıyla ünlü çifte destek verdi.

Akalay’dan Düşündüren Paylaşım

Birce Akalay, paylaşımına anlamlı bir not ekledi:
“Unutulmaz anların ve güzelliklerin ve felsefelerin mimarları dünyaya daima yaşamın lehine miraslar bırakırlar. Çok şükür... İyi ki hâlâ varlar.”

Bu sözleriyle Akalay, hem tarihî mekânın değerine hem de yaşadıkları özel ana gönderme yaptı. Takipçileri, oyuncunun bu sözlerini “derin ve ilham verici” olarak yorumladı.

Aşkları Doludizgin Devam Ediyor

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, ilişkilerini gözlerden uzak ama dolu dolu yaşamayı tercih ediyor. Her fırsatta birlikte seyahat eden ikili, doğal halleriyle büyük beğeni topluyor. Çiftin son paylaşımı, hem aşklarını hem de doğaya olan ilgilerini bir kez daha ortaya koydu.

