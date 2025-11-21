Birce Akalay Alkollü Araç Kullanırken Yakalandı: Ehliyetine El Konuldu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, son dönemde adı uyuşturucu soruşturmasıyla anılırken, bu kez trafik denetiminde yaşadığı olayla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve birçok tanınmış ismi kapsayan soruşturmada test sonuçları pozitif çıkan Akalay, Beşiktaş’ta trafik ekiplerinin rutin denetimi sırasında yakalandı. Bu olay sonrasında oyuncunun sürücü belgesine el konulması dikkat çekti.

Denetimde Ortaya Çıkan Şaşırtıcı Promil Miktarı

Özellikle magazin ve emniyet birimlerini yakından ilgilendiren olay, Beşiktaş ilçesinde gerçekleşti. Trafik ekipleri, bölgede gerçekleştirdiği rutin denetimler sırasında ünlü oyuncu Birce Akalay’ın kullandığı aracı durdurdu. Ekipler, oyuncuya alkol testi uyguladı. Bu test sonucunda çıkan promil miktarı şaşırtıcı oldu. Oyuncunun alkol test sonucu tam 1,12 promil çıktı. Bununla birlikte, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen Akalay’a gerekli işlemler uygulandı.

Sürücü Belgesine El Konulurken Ağır Para Cezası Uygulandı

Alkol testinin sonucunda çıkan 1,12 promil değeri, oyuncunun ciddi bir ihlal yaptığını gösterdi. Çünkü yasalara göre bu oranda alkollü araç kullanmak ağır bir suç teşkil ediyor. Bu nedenle, trafik ekipleri Birce Akalay’ın sürücü belgesine derhal el koydu. Ayrıca, oyuncuya yüksek miktarda idari para cezası da uygulandı.

Uyuşturucu Soruşturmasıyla İlgili Gelişmeler

Birce Akalay’ın adı, daha önce de başka bir hukuki süreçle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 8 Ekim’de ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda tanınmış ismi içeriyordu.

Özellikle, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan bu isimlere testler yapılmıştı. Sonuç olarak, testi pozitif çıkan 19 kişi arasında Birce Akalay’ın da yer aldığı belirlenmişti.